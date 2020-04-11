Опубликованы фото салона кроссовера Kia Sonet

11.04.2020, 13:54, Новости дня

В Сети опубликовали фотографии салона новой модели южнокорейского кроссовера KIA Sonet.

В частности, данный автомобиль претендует на звание самой компактной модели. Изначально разработчики намерены начать продажи только на индийском рынке, однако позже данный автомобиль поступит и на глобальный рынок. Официальная премьера модели состоялась в феврале на выставке в Нью-Дели.

Покупатели смогут приобрести паркетник KIA Sonet в спортивном исполнении GT Line, о чем говорит стильная строчка на креслах. В салоне установили крупный дисплей мультимедийного комплекса. Из технических данных известно, что под капотом применят 1,2-литровый мотор, а также появятся версии с 1,0- и 1,5-литровыми агрегатами.