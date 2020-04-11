В мире: Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

11.04.2020, 13:53, Новости дня

Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?

Еще в конце марта в прессу просочились сообщения о том, что на авианосце «Теодор Рузвельт» и в экипаже находящегося в Японии авианосца «Рональд Рейган» обнаружены больные коронавирусом. Сообщения эти были затем официально подтверждены. «Рузвельт» ушёл на карантин на базу Апра-Харбор на острове Гуам и выбыл из боеготовых сил ВМС, в Японии больные также были изолированы.

События, однако, имеют не радостное для американцев продолжение. «Рузвельт» по плану должен был остаться без экипажа как можно быстрее, но на Гуаме ВМС провалили рассредоточение личного состава и его изоляцию. В настоящий момент более половины экипажа всё ещё на корабле, где нет никакой возможности обеспечить им изоляцию друг от друга. Разместить их пока негде, ВМС изучает возможность аренды гостиниц под экипаж корабля. Тем временем, как и ожидалось, среди экипажа идёт взрывной рост заболевших. Неделю назад их было менее 30, сейчас более 480 – каждый десятый. И это только начало.

Эти цифры поражают на ещё и фоне того, что две недели назад во всех ВС США было всего лишь 600 заболевших, во всех частях и соединениях всех родов войск. Среди экипажа «Рузвельта» уже есть случай тяжёлых последствий, когда матрос был найден без сознания и экстренно госпитализирован.

Видя такие последствия, Пентагон засекретил данные о больных коронавирусом и с 26 марта невозможно узнать полные цифры. Фото из частей ВС США показывают личный состав, носящий не только медицинские маски, но и закрывающий лица разными импровизированными повязками, не способными эффективно защитить органы дыхания. Если две недели назад Корпус морской пехоты распространял жизнерадостные ролики о доставке в части масок для военнослужащих, то несколько дней назад в интернет просочились инструкции по изготовлению импровизированных масок из форменной футболки. А это значит, что у ВС США проблемы с защитой личного состава даже на этом уровне.

Вскоре после сообщений о больных на «Рузвельте» и «Рейгане» появились сведения о больных из состава экипажей авианосцев «Карл Винсон» и «Нимитц». Пока сообщается, что это считанные единицы военнослужащих, и они не находились на кораблях, когда у них было обнаружено заболевание. Вот только количество больных из экипажа «Нимитца» растёт – сначала сообщалось об одном моряке, чуть позже о двух. Пока Пентагон полон решимости отправить «Нимитц» на боевую службу в самое ближайшее время. В ВМС распространены указания о том, каким образом предотвращать заражение личного состава. Но они базируются на проверках самочувствия моряков, тогда как известно, что у вируса длительный инкубационный период, а у некоторых людей он не вызывает никаких симптомов – но они заражают им других. Чем в итоге закончится такая боевая служба – вопрос открытый.

Самое интересное то, что в ВМС США не только авианосцы – и о происходящем на крейсерах и эсминцах, на десантных кораблях, где люди набиты как селёдка в бочке, мы ничего не знаем. А между тем, на одном только десантном корабле типа «Уосп» штатная численность только десанта и авиагруппы, без экипажа, составляет под две тысячи человек, а плотность их размещения на корабле такова, что койки штатно стоят в тамбурах и переходах. В этой связи решение Трампа отправить отряд боевых кораблей в Карибское море может и не быть связанным ни с наркотиками, ни с Венесуэлой, а просто быть попыткой защитить личный состав хотя бы так.

На этом фоне отставка министра ВМС Томаса Модли уже никого не интересует. Модли резко высказался по поводу того, каким способом командир «Рузвельта», капитан Бретт Крозье, оповестил вышестоящее командование о ситуации на корабле, а именно публичным несекретным письмом, которое попало в прессу. Командир бы отстранён от командования, а Модли в публичной речи сказал, что он «или слишком наивный, или слишком тупой, чтобы командовать кораблём». Между тем экипаж провожал покидающего корабль командира громкими аплодисментами и скандировал его фамилию, всё это тоже в итоге попало в прессу, в том числе на видео, в итоге Модли, извиняясь за свои слова, отправился в отставку. Но эта новость теряется на фоне новостей о последствиях эпидемии.

Напакостили военным и гражданские. В конце марта ВМС направили на помощь крупным городам, пострадавшим от коронавируса, госпитальные суда «Мёрси» («Сострадание») и «Комфорт». Предполагалось, что эти госпитали по 1000 коек каждый, будут использоваться для того, чтобы туда поступали больные, гарантированно не имеющие коронавируса. Это помогло бы снизить распространение болезни через переполненные заражёнными американцами больницы. Как назло, кто-то в одной из Лос-Анджелеских больниц всё перепутал и на борт «Мёрси» попала партия больных коронавирусом. Что теперь там будет – непонятно.

На сегодня только один авианосец ВМС США смело можно считать «чистым» от коронавируса – несущий боевую службу в Западной части Индийского океана «Эйзенхауэр». Но он не может вечно находиться в море, однажды его придётся вернуть. Экипаж придётся отпустить на отдых и дать морякам увидеть семьи. Чем это в итоге закончится? Останется ли «Эйзенхауэр» боеспособным через месяц после возвращения?

Но главный удар по военной мощи США впереди.

Когда эпидемия в США стала реальностью, Пентагон решением министра обороны Марка Эспера заморозил развёртывания войск и плановые ротации внутри Вооружённых сил. Количество учений также сократилось. Но эта заморозка тоже не может продолжаться вечно.

Рано или поздно придётся возвращать солдат домой. И тогда из таких мест, как Сирия, Ирак и Афганистан, на военные базы в континентальных США прибудут тысячи военных. А между тем, с одной стороны, в этих странах есть случаи больных коронавирусом, с другой, сами американцы разрушили их настолько, что ни бороться с распространением инфекции, ни отследивать это распространение там не в состоянии – даже надёжных данных о больных нет.

Самым опасным является Афанистан. Огромное количество афганских эмигрантов и беженцев из этой страны постоянно перемещается через границу с Ираном, и когда Иран поразила эпидемия, многие из них сбежали домой. Но кто их проверял? Иран пострадал настолько, что запасные могилы, заранее выкопанные на кладбищах для жертв коронавируса, попадали на спутниковые фотографии – так много их было.

Наивно думать, что эта напасть не затронет Афганистан, где вообще нет никакого санитарного контроля ни за чем и здравоохранения в нашем понимании тоже нет, зато есть сплошная антисанитария, скученность населения и американские солдаты.

Кроме того (и это отечественному обывателю почти неизвестно), в Кабуле постоянно находится немало китайцев – от инженеров и продавцов китайской мототехники до проституток. Их там сотни, если не тысячи, и никто не отслеживал их перемещения, никто не проверял их на вирус и не помещал ни под какой карантин. В том числе и тогда, когда в Китае бушевала эпидемия. Афганистан реально может превратиться в коронавирусную бомбу Евразии, и скоро из этого очага заражения в Америку поедут тысячи военных. Масок на афганских базах, кстати, тоже не хватает и единственной зримой мерой по защите личного состава там являются «полузакрытые» столовые для военных – еду им там дают, но только на вынос. Этого явно мало.

Пока вся активность ВС США остановлена, только ВВС продолжают учебные полёты. Армия закрыла вербовочные пункты, а заморозка ротаций войск будет ещё продлена. Но это не поможет, пожар уже вырвался на свободу. Рано или поздно тысячи солдат из зон риска принесут вирус на базы в самой Америке. И хотя Пентагон всё скроет под завесу секретности, этот момент не за горами. Мы не узнаем конкретики, но это неизбежно.

Примерно через два или три месяца из–за пандемии коронавируса произойдёт резкий спад возможностей США по военному вмешательству куда бы то ни было. Он не будет долгим, речь идёт о нескольких месяцах, после которых американцы, скорее всего, восстановят свои военные возможности. Но он будет неизбежным, и, может быть, кто-то этим воспользуется.

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