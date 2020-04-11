Десятки скорых с зараженными коронавирусом образовали пробку в Москве

11.04.2020, 13:53, Разное

В Москве десятки машин с пациентами, у которых подозревается наличие коронавируса, образовали большую пробку. Информацией поделился в субботу, 11 апреля, Telegram-канал Life Shot.

Представленные кадры были сделаны недалеко от ФКЦ ФМБА (Федеральный клинический центр), находящегося в Химках. При этом данную информацию уже подтвердили в экстренных службах.

В видеоролике запечатлено большое количество машин скорой помощи. Вероятнее всего, они занимаются перевозкой людей с подозрением на заражение коронавирусом. В пробку могли попасть минимум 40 транспортных средства, направлявшихся в госпиталь ветеранов войн, который к настоящему времени перепрофилирован в учреждение для лечения пожилых людей с коронавирусом.

Ранее власти Москвы отмечали, что медицинские службы столицы работают на пределе возможностей. Всего в городе выявлено 7882 случая заражения коронавирусом.