Черногория разрешила вылет россиян 13 апреля

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11.04.2020, 13:53, Новости дня

Черногория разрешила вылет граждан России, оставшихся в стране из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, авиарейсом 13 апреля, сообщило посольство России.

«Информируем, что черногорская сторона выдала разрешение на организацию вывозного рейса из Подгорицы в Москву 13 апреля 2020 года. Время прилета в Подгорицу 14.30, время вылета в Москву – 15.30», – передает РИА «Новости» сообщение диппредставительства.

20 марта авиакомпания «Победа» вернула всех пассажиров, которые застряли в Тивате (Черногория) после закрытия страной границы.

Ранее Черногория выдвигала требование для разрешения на вылет россиян.



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