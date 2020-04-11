Кремль пожелал США переломить кризис с коронавирусом

11.04.2020, 13:53, Новости дня

Российская сторона сочувствует американцам и надеется, что им удастся преодолеть кризис, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы все очень сочувствуем американцам в связи с той ситуацией, которая сложилась, и надеемся, что американцам хватит духу и возможности, чтобы переломить кризис, который сейчас наблюдается», – приводит его слова ТАСС.

По последним данным, число вирус-положительных в США превысило 500 тыс. человек. За минувшие сутки в стране умерли 2 тыс. человек с коронавирусом.

Власти США ожидали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил, что сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв.