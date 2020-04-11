Медики: Зубная щетка и аксессуары для макияжа требуют дезинфекции в условиях COVID-19

11.04.2020, 13:53, Разное

В условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) медики напоминают о необходимости очистки предметов, которые ранее могли оставаться без должного внимания. Среди таких они назвали не только зубную щетку, но и аксессуары для макияжа.

Предметы для гигиены тела, а также нанесения косметики могут со временем накапливать патогены. Особенно опасно это в условиях пандемии. Дезинфекция с помощью горячей мыльной воды различных щеток и губок в ванной и на кухне необходима для безопасности собственного здоровья.

Ученые продолжают спорить по поводу способности длительного выживания SARS-CoV-2 на различных поверхностях, но в ходе распространения инфекции лучшим вариантом станет все-таки дополнительная предосторожность. Особую трудность это не вызовет, так как многим известно уже давно, что чистота различных кисточек, аппликаторов и спонжей необходима для здоровья кожи. Их надо часто мыть в воде с мылом или опускать после употребления в разбавленный до 60% и выше спирт, а затем ставить сушиться щетиной вверх.

Процедуре очистки необходимо регулярно подвергать и зубную щетку. Чтобы обезопасить себя от образования колонии микроорганизмов на ней, достаточно просто регулярно ее менять. Обычно это делают раз в три месяца, но в обязательном порядке замена необходима после перенесенного респираторного заболевания. Следует также позаботиться о безопасном хранении щеток для всех членов семьи. После тщательного удаления влаги их прячут в защитные чехлы с обязательной вентиляцией.