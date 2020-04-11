Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

11.04.2020, 13:48, Новости дня

Здоровье президента Владимира Путина отменное, о чем свидетельствует напряженный рабочий график главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», – сказал он, отвечая на вопрос о здоровье президента.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков говорил, что Путин на фоне распространения коронавирусной инфекции предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно.

В Кремле также подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус, у него все нормально.