 

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

11.04.2020, 13:48, Новости дня

Здоровье президента Владимира Путина отменное, о чем свидетельствует напряженный рабочий график главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», – сказал он, отвечая на вопрос о здоровье президента.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков говорил, что Путин на фоне распространения коронавирусной инфекции предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно.

В Кремле также подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус, у него все нормально.



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