На Украине собрались уменьшить фонд для борьбы с коронавирусом

11.04.2020, 13:48, Новости дня

Комитет Рады по вопросам бюджета утвердил изменения в Госбюджет Украины, сокращающий размер фонда для борьбы с коронавирусом, сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом <…> уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен (2,38 млрд долларов)», – сообщил Гончаренко в соцсетях, передает ТАСС.

По данным парламентария, комитет Рады также утвердил восстановление выплат аграриям, увеличил финансирование строительства аэропорта в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и нескольких других проектов.

Проект ограничивает зарплаты чиновников, депутатов, судей, глав госпредприятий и членов наблюдательных советов.

Напомним, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцы «будут вынуждены» выходить на работу, поскольку страна не может выдержать несколько месяцев на карантине.