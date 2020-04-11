На Украине собрались уменьшить фонд для борьбы с коронавирусом
11.04.2020, 13:48, Новости дня
Комитет Рады по вопросам бюджета утвердил изменения в Госбюджет Украины, сокращающий размер фонда для борьбы с коронавирусом, сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом <…> уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен (2,38 млрд долларов)», – сообщил Гончаренко в соцсетях, передает ТАСС.
По данным парламентария, комитет Рады также утвердил восстановление выплат аграриям, увеличил финансирование строительства аэропорта в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и нескольких других проектов.
Проект ограничивает зарплаты чиновников, депутатов, судей, глав госпредприятий и членов наблюдательных советов.
Напомним, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцы «будут вынуждены» выходить на работу, поскольку страна не может выдержать несколько месяцев на карантине.
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