Оккупационная администрация Крыма скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 – Денисова

11.04.2020, 13:22, Новости дня

Оккупационные власти Крыма скрывают реальную картину с заболеваемостью COVID-19 на полуострове, об этом 10 апреля написала в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты утверждают, что под медицинским контролем в Крыму и Севастополе находится более 3500 человек, при этом подтверждено около 30 случаев заболевания. Денисова считает, что на самом деле эпидситуация в регионе накаляется.

“После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19, весь медицинский персонал и пациентов отправили на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице №3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с пациентами в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. Кроме того, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией”, – заявила украинский омбудсмен.

К утру 11 апреля в аннексированном Крыму официально было выявлено 29 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – шесть, пишет проект “Крым.Реалии”. “Власти” полуострова в марте сообщали о необычно большом количестве пациентов с диагнозом “пневмония”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.