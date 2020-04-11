Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об изменениях в госбюджет

11.04.2020, 13:42, Новости дня

Сегодня парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государственный бюджет на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета, народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн. (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

добавлены 100 млн грн. на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

добавлены 21 млн грн. на Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины;

добавлены 15 млн грн. на национальный парк “Софиевка”.

Гончаренко добавил, что был единственным депутатом, проголосовавшим против такой редакции поправок.

Верховная Рада рассматривала законопроект с поправками в госбюджет-2020 на внеочередном заседании 30 марта. Для его принятия не хватило три голоса.

Законопроект предусматривает, что доходы госбюджета в 2020 году уменьшатся с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, а расходы увеличатся с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента 13 апреля в 14.00. На нем будет рассмотрен, в том числе, законопроект об изменениях в госбюджет.

Гончаренко добавил, что был единственным депутатом, проголосовавшим против такой редакции поправок.