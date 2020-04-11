В Ровенской области в ДТП погиб закарпатский контрабандист Атилла Горват

11.04.2020, 13:42, Новости дня

В Ровенской области в ДТП погиб известный закарпатский контрабандист Атилла Горват по прозвищу Доки. Об этом сообщает издание mukachevo.net.

Инцидент произошел сегодня утром 6.40 на 340 километре автодороги “Киев – Чоп” в селе Великая Омеляна.

В полиции изданию рассказали, что 45-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, на закругленном участке дороги въехал в отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

Был ли мужчина трезвым, будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

14 октября 2017года тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150-километровый участок границы в Закарпатье между Украиной и Венгрией является частным. По словам Матиоса, история с “частной границей” длится уже 10 лет

16 ноября в Закарпатской области началась масштабная спецоперация Госпогранслужбы Украины, СБУ и военной прокуратуры, ее цель – пресечение контрабанды через государственную границу.

По данным издания “Закарпаття онлайн”, были задержаны более 20 человек, изъяты деньги, большое количество табачных изделий, поддельные документы, паспорта других государств, свидетельствующие о двойном гражданстве задержанных. В числе задержанных был и Горват.

21 ноября тогдашний глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Горвата отпустили из-под стражи. 9 декабря он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога. 29 декабря Горват вышел под залог в 1 млн грн.