ОПЕК+ принято критически важное решение

11.04.2020, 13:40, Новости дня

Два дня многочасовых переговоров по видеосвязи и вот результат. Страны, добывающие нефть, сократят добычу на 15 миллионов баррелей в сутки. В соглашении участвуют страны, вместе контролирующие 70 процентов мировой нефтедобычи.

Это действительное всеобщее сокращение. 23 страны готовы снизить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

"Очень долго обсуждали. Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры. Сократить добычу на 10 миллионов баррелей суммарно в мае и июне. Затем в течение полугодия нарастить постепенно добычу. Тогда сокращение составит 8 миллионов баррелей в сутки", — рассказал министр энергетики Александр Новак.

Итак, страны ОПЕК+ в мае-июне снижают добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Затем, когда ситуация стабилизируется, добычу несколько нарастят, и, таким образом, до конца года снижение объемов составит 8 миллионов баррелей в сутки, а затем до 30 апреля 2022 года уменьшение застынет у отметки в 6 миллионов баррелей в сутки. Все эти уровни будут рассчитывать, исходя из базового показателя добычи за октябрь 2018 года, за исключением РФ и Саудовской Аравии, для которых база отсчета — 11 миллионов баррелей в сутки.

Москва и Эр-Рияд должны будут добывать в мае-июне каждая по 8,5 миллионов баррелей в сутки. А с июля по декабрь этот уровень увеличится до 8,99 миллионов баррелей в сутки, далее – по 9,495 миллионов баррелей.

"Достигнутое соглашение в рамках ОПЕК+ было абсолютно своевременным. Как Саудовская Аравия, так и РФ столкнулись с проблемами, не только финансовыми — их они могли более или менее преодолеть благодаря своим так называемым "подушкам безопасности", а, скорее, с общей системой регулирования нефтяного рынка", — пояснил профессор Columbia University Антони Халфф.

Решение, подписанное накануне, будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление обсудят в декабре 2021 года. Почему 2 года? Надо дать понять рынку, что производители настроены решительно, и чтобы выбить почву из-под ног спекулянтов, играющих на понижение. Такое значительное сокращение добычи быстро уберет излишек запасов нефти, сформировавшийся за февраль-март-апрель. Конечно, учитывая пандемию, невозможно моментально решить проблему затоваривания, сейчас на рынке сырья переизбыток. Но, благодаря договоренности напряжение снимается, срок переполнения хранилищ оттягивается до момента, когда спрос начнет восстанавливаться.

"Это — гарантия тем, кто покупает для переработки и использования, им опасны и низкие и высокие цены, потому что низкая может вырасти и поднять все затраты, а высокая цена в любой момент может опуститься и будет дисбаланс на рынке", — сказал политолог Марат Баширов.

Главный камень преткновения в переговорах – позиция Мексики. Исходя из расчетов на май-июнь, страна, как и другие участники сделки, должна была сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Но в этой стране заявили, что готовы только на 100 тысяч. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что остальные 300 тысяч готовы урезать Соединенные Штаты.

"В нем кровно заинтересованы Соединенные Штаты, которые критиковали сговоры и не участвовали в соглашении. Единственный момент – как они присоединятся к этому соглашению, потому что у них жесткое антимонопольное законодательство, и они им прикрываются, но ситуация в США настолько критична, что не участвовать в нем США не могут", — пояснил руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ Вячеслав Мищенко.

От США, Канады, Норвегии, Колумбии, Бразилии, Аргентины ждут 5 миллионов баррелей в сутки. Впервые в истории эти страны участвуют в общих переговорах по стабилизации. Если вдруг какая-то из стран нарушит договоренности, соглашение перестанет действовать, и остальные участники также увеличат свои объемы.

В целом добыча снижается сейчас на 23 процента. И это критически важно для рынка. Ведь цена на нефть упала на 60 процентов с начала года, котировки находятся на уровне тридцати долларов за баррель. Виновата в этом пандемия, которая фактически ограничила передвижения по всему миру, притормозила мировую экономику и привела к снижению спроса на нефть. Во 2-м квартале он может упасть на 15-20 процентов год к году. Притом, что хранилища почти заполнены.

Сейчас ситуация должна стабилизироваться. В российском Минэнерго заявили, что, если понадобится, примут дополнительные меры. В компаниях подтвердили, что готовы сокращению.