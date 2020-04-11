 

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

11.04.2020, 13:40, Новости дня

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы. Об этом заявил пресс-служба РФС.

"Соответствующее письмо в УЕФА РФС направил после получения гарантий от властей Санкт-Петербурга", – цитирует заявление представителей Российского футбольного союза РИА Новости.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций сделал предположение о сокращении количества городов, принимающих турнир. До 30 апреля УЕФА определится с окончательным списком.

Чемпионат Европы-2020 по футболу был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.



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