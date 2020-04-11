Прилетевшая из Таиланда россиянка рассказала о билетных мошенниках

11.04.2020, 13:30, Новости дня

Россиянка Ксения, которая в ночь на субботу со своим мужем и двухлетним ребенком вернулась из Таиланда в Москву, рассказала о мошенниках, пытавшихся нажиться на застрявших за границей туристах.

Она рассказала РИА «Новости», что семья уехала из Москвы в Таиланд задолго до начала эпидемии коронавируса – 15 ноября прошлого года. Возвращение домой планировалось на конец апреля этого года, однако ужесточение мер в связи с пандемией на острове россияне ощутили на себе уже в конце марта: закрылись все пляжи курорта, на них не разрешалось даже просто гулять, а выход на улицу без маски карался штрафом от 20 тыс. бат (около 45 тыс. рублей).

«В конце марта, когда стало понятно, что в мире происходит хаос, мы стали искать билеты Пхукет-Москва «Аэрофлотом». Их стоимость на 26-29 марта, когда стало известно о скором закрытии границ, уже была заоблачной, на нашу семью из трех человек, включая двухлетнего ребенка, они обошлись бы в 250 тыс. рублей, хотя обычно цена этих же билетов не превышала 100 тыс. рублей», – рассказала россиянка.

Семья приняла решение лететь 2 апреля рейсом Пхукет-Бангкок-Москва, за эти билеты пришлось заплатить около 130 тыс. рублей. «Ближе к дате вылета наши рейсы отменили, «Аэрофлот» поменял нам билеты на ближайшую дату – 2 мая – с доплатой в 20 тыс. рублей», – рассказала Ксения.

9 апреля «Аэрофлот» вновь поменял бронь на вылет – теперь уже на следующий день, 10 апреля. Россияне заранее отправляли заявки на вывоз из страны через портал госуслуг, заполнив специальные формы, уточнила Ксения.

«Появилась информация о Telegram-канале, где должны были опубликовать список пассажиров для вывоза туристов 10 апреля. В этом Telegram-канале оказалось много мошенников. Люди спрашивали, как им купить билет «Аэрофлота» на рейс с Пхукета, а мошенники им скидывали «левые» ссылки, через какое-то время админы опровергали эти ссылки. Пока формировались списки от госуслуг, ситуация повторялась неоднократно», – вспоминает Ксения.

По ссылкам, оказавшимся впоследствии ложными, рассказывает Ксения, предлагалось оплатить билеты. Администраторы Telegram-канала спустя некоторые время опровергали эти сообщения, предупреждая, что никаких ссылок на оплату не высылают. Но история повторялась, рассказывает женщина.

Также мошенники предлагали пассажирам, которые хотят улететь ближайшим рейсом, перейти в другой Telegram-канал, говоря, что это нужно организаторам для формирования окончательных списков, в новом чате они просили выслать личные данные и оплату за билеты. Но администраторы через некоторое время опровергали и эти сообщения.

О том, были ли пострадавшие в результате этих ложных сообщений, Ксения не знает.

По ее словам, окончательные списки пассажиров появились лишь 10 апреля в 00.21. «И нас в них не оказалось… Несмотря на это, «Аэрофлот» прислал нам билеты. Мы не знали, как быть», – делится россиянка. В результате семья решила ехать в аэропорт.

«Мы спешно собрали вещи, передали оставшиеся запасы продуктов нашим соседям и договорились с хозяином квартиры о возможном продлении аренды – на случай, если на самолет не возьмут. Нервы вся эта ситуация потрепала нам изрядно», – признается Ксения.

Прибыв в аэропорт, россияне узнали, что на рейс будут допущены пассажиры из списка «Аэрофлота», причем только те, у кого есть регистрация в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «К счастью, нас пустили на регистрацию, так как в пофамильных списках «Аэрофлота» мы были. Все процедуры регистрации на рейс мы прошли очень быстро, как и при обычном рейсе, все было спокойно и дружелюбно», – заключила Ксения.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских туристов, застрявших в Таиланде из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, вылетел из Бангкока.