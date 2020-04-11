В РФ расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики

11.04.2020, 13:30, Новости дня

Российские власти расширили перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, добавив в него кинотеатры и стоматологии.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Раздел 2 (перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции – прим. ВЗГДЯД) дополнить позицией следующего содержания: деятельность в области демонстрации кинофильмов (…) дополнить разделом 10 следующего содержания (…) Стоматологическая практика», – говорится в документе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.