В Нижегородской области мужчина спас детей из горящего дома до приезда пожарных

11.04.2020, 13:19, Новости дня

Загорелось двухэтажное жилое здание на Трудовой улице.

В городе Павлово Нижегородской области вечером 10 апреля местный житель Александр спас двоих детей из горящего дома.

Загорелось двухэтажное жилое здание на Трудовой улице. Герой залез по стене в окно и по одному передал погорельцев людям внизу.

При этом мужчина, которого называют «дядя Саша», вытащил детей за мгновение до того, как приехали пожарные. Никто не пострадал.

Колоссальный пожар устроили накануне заключенные, взбунтовавшиеся в ИК-15 в Иркутской области. Они подожгли лесопилку и другие постройки.

Напомним, что в начале апреля весь мир встревожил масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, где расположена взорвавшаяся АЭС.

А в конце марта крупный пожар произошел близ стадиона в Ростове-на-Дону, при тушении погиб сотрудник МЧС.