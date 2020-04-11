Мнение: Три секрета «Видения отроку Варфоломею»

11.04.2020, 13:18, Разное

История знаменитой картины полна парадоксами, давайте же углубимся в них.



М. Нестеров. "Видение отроку Варфоломею" (фрагмент). 1889-1890. ГТГ

Полотно Михаила Нестерова, написанное в 1889-90 годах — по его мнению, было главной картиной, созданной в его жизни. И, пожалуй, он прав: картина вошла в сокровищницу русского искусства. А вот несколько странных фактов о ней:

1) Имя главного героя на самом деле — не Варфоломей

Вообще факт тривиальный, но у многих он ускользает из памяти. Главный герой полотна — преподобный Сергий Радонежский, знаменитейший персонаж русской культуры и истории, основатель Троице-Сергиевой Лавры. Именно под этим именем он известен каждому. А "Варфоломей Кириллович" — это мирское имя, которое он носил до пострига в монахи примерно в двадцать лет. Поскольку картина изображает события до пострига, совершенно верно чисто формально, что она "про Варфоломея". Кстати, она входит в большой цикл Нестерова, посвященный Сергию (15 работ), и другие картины из него подписаны именно как "про Сергия".

М. В. Нестеров. Юность Преподобного Сергия. 1897. Третьяковская галерея



2) Эта картина на самом деле про еду. Нет, про обучение грамоте

Запутала вас? Давайте объясню подробно. Очевидно, что на полотне происходит какое-то чудо. А вот какое? Нестеров взял историю из жития св. Сергия. Мальчик родился в приличной семье, был сыном боярина. Его братья легко научились грамоте, а у Сергия наука все никак не шла. И вот однажды расстроенный отрок бродил по лугам, и увидел под дубом чудесного священника, подобного ангелу. Мальчик пожаловался ему на свою проблему. И пресвитер дал ему съесть кусочек просфоры, и после этого предсказал, что Варфоломей с сего момента будет знать грамоту лучше своих братьев и других сверстников. Чудо!

Предварительный эскиз картины



3) Мальчик на картине — на самом деле девочка

Нестеров не сразу нашел проникновенный образ ребенка с огромными глазами, который задает все настроение картине. На первых эскизах Варфоломей выглядел совсем по-другому, намного более простецки.

Ранний эскиз, написанный с мальчика



Но однажды в окрестностях Абрамцево (пейзажи которого запечатлены на полотне) Нестерову встретилась девочка, больная чахоткой — болезнью которая заостряет черты лица, придает коже особенную бледность и заставляет глаза как-то по-нездешнему гореть. Именно ее внешность "со скорбно дышащим ртом" оказалась тем, чего недоставало мастеру.

Голова девочки (этюд к картине)



Сам художник вспоминал об этом так: «Ее бледное, осунувшееся с голубыми жилками личико было моментами прекрасно. Я совершенно отождествлял это личико с моим бу­дущим отроком Варфоломеем. У моей девочки не только было хорошо ее личико, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лицо Варфоломея, но и руки его».

Вариант картины, проданный на аукционе в Лондоне в 2007 году за 4 млн. долларов



К сожалению, не известно, как звали эту девочку, и какой была ее дальнейшая судьба.

Этюды на выставке в ГТГ



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