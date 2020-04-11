 

Украинским школьникам рассказали, как Иван Грозный воевал с «ливанским орденом»

11.04.2020, 13:17, Новости дня

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом на Украине начали проводить онлайн-уроки, на которых преподаватели нередко допускают ляпы. Как пишет «СТРАНА», на одном из таких уроков школьникам рассказали, как Иван Грозный развязал «ливанскую войну» с «ливанским орденом» за выход к Балтийскому морю.


Reuters

На Украине на онлайн-уроке по истории допустили ляп в исторических периодах и названиях. Как передаёт «СТРАНА», школьникам рассказали, как Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую. 

«Кроме этого, в этот период, в 58 году царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Это была война с Ливанским орденом. И основная идея её была в том, чтобы РФ получила выход к Балтийскому морю. Это было чрезвычайно полезно», — рассказала молодой преподаватель.  

Как отмечает издание, война называлась Ливонской и орден тоже был Ливонский. Это крупнейшая война РФ 16 века. Длилась она с 1558-го по 1583 год. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и Северо-Западной России. В результате Ливонской войны закончил своё существование Ливонский орден, а сама война способствовала образованию Речи Посполитой.



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