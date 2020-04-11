 

Иосиф Пригожин призвал критиков остановить «травлю» Лещенко из-за коронавируса

11.04.2020, 13:09, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин потребовал прекратить «травлю» Льва Лещенко из-за положительного теста на коронавирус. Он сравнил развивающуюся ситуацию с дискриминацией людей по признаку заражения COVID-19, назвав ее ошибочной практикой.
После появления информации о том, что тесты Льва Лещенко на коронавирус дали положительные результаты развернулась настоящая «пандемия кликушества». При этом оказалось, что у эстрадного исполнителя не было коронавируса, а сам он никого из своего окружения не заразил, отметил Иосиф Пригожин. Поэтому он призвал критиков остановить нападки и задуматься о будущем.

Продюсер пожелал Льву Лещенко крепкого здоровья и выразил ему поддержку. По словам Иосифа Пригожина, прошлое вернуть невозможно, поэтому проверять чужие нервы на прочность нет никакой нужды. Сам он встречался с певцом, но никаким коронавирусом не заразился.



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