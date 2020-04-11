Три разных вируса: появились данные о странной мутации COVID-19

11.04.2020, 13:08, Разное

Ученые провели анализ геномов коронавируса, отобранных с конца декабря по начало марта в разных уголках мира. Выяснилось, что существует три типа COVID-19. Условно они были названы A, B и C, сообщает Daily Mail.

Исследователи установили, что A – исходный штамм, который передался людям от летучих мышей в Китае. Потом коронавирус мутировал в тип B – именно он вызвал эпидемию в КНР. В свою очередь, третий штамм – С – начал заражать людей за пределами Поднебесной. Этот тип в основном встречается в странах Европы, утверждают ученые.

Исследователи делают неутешительный вывод: коронавирус постоянно мутирует и способен преодолевать имунную систему разных популяций. Результаты научных изысканий помогут спрогнозировать дальнейшее распространение эпидемии, говорится в статье, опубликованной в журнале “Труда Национальной академии наук США”.

По всему миру коронавирусом COVID-19 заразались уже более 1,6 миллиона человек. Счет погибшим перешел за 100 тысяч, однако 369 тысяч пациентов смогли выздороветь.

Тревожная ситуация складывается и с коронавирусом в России. За последние сутки в нашей стране обнаружили 1667 случаев заражения. Всего количество заболевших составило 13584.