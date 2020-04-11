Умер российский политолог Александр Некрасов

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11.04.2020, 13:08, Новости дня

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни, сообщил его сын Александр Некрасов-младший.

Некрасов-младший сообщил, что 7 апреля его отец принимал участие в эфире передачи журналиста, телеведущего Владимира Соловьева. После «ему стало плохо, его увезли в больницу», врачи сообщили, что у политолога случился инсульт, передает ТАСС.

«Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер», – добавил сын Некрасова.

Последний эфир, в котором политолог выступил по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса в Великобритании.

Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 году. Он является правнуком писателя Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. В 1960-х годах он приехал в Великобританию со своей матерью и отчимом, а в 1979 году он вернулся в Россию, чтобы учиться в Московском государственном институте международных отношений, где он изучал политику, международное право и экономику.

После Некрасов работал в агентстве ТАСС, в том числе поработал корреспондентом лондонского представительства агентства.

В дальнейшем, покинув ТАСС, Некрасов постоянно выступал на британском телевидении и радио в качестве комментатора мировых событий, был частым участником передачи у Владимира Соловьева, работал специалистом по стратегическим коммуникациям.



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