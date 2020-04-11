Американка с коронавирусом пожаловалась на бюрократию в США

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11.04.2020, 13:08, Новости дня

Жительница американского штата Техас 21-летняя Вивиан Мартин, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, рассказала, что бюрократия, связанная с процессом проведения исследования и карантином оказалась сложнее самой болезни.

«Да, было много проблем с административными вопросами и бюрократией, в особенности потому, что меня, я считаю, протестировали только в самом конце моей болезни», – сообщила она в комментарии РИА «Новости».

Мартин добавила, что здорова уже на протяжении нескольких дней, но «увязла во всех этих процедурах». В итоге прохождение контрольного теста осложнилось, и она не может пойти домой.

Девушка училась в Великобритании по программе обмена студентами, которая была прервана в марте из-за пандемии. После возвращения из Лондона 23 марта она сдала тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Но в начале апреля при повторном исследовании тест дал положительный результат.

Мартин посетовала, что не может добиться разрешения на возвращение домой. У матери девушки в анамнезе есть болезнь Лайма, а также ряд респираторных проблем, и в случае, если Мартин все еще является носителем вируса, это может представлять опасность.

«Прежде чем я вернусь домой, мы хотим быть на 100% уверены в том, что результат теста отрицательный», – сказала Мартин, уточнив, что речь идет о длительном процессе – от разговора с клиникой, проводившей тест, до горячей линии по COVID-19 и эпидемиолога.

Жительница американского штата Виргиния, 21-летняя Арчана, также прошла через бюрократические проблемы, связанные с тестированием на коронавирус. К счастью, результат оказался отрицательным, однако ждать его пришлось порядка двух недель.

«Меня больше всего беспокоит ужасная система тестирования… Мы могли бы хорошо подготовиться [к ситуации с коронавирусом]», – считает она.

По последним данным, число вирус-положительных в США превысило 500 тыс. человек. За минувшие сутки в стране умерли 2 тыс. человек с коронавирусом.



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