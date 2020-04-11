Мнение: Подводные камни комфортной городской среды

11.04.2020, 13:06, Разное

Для полноты картины, товарищ stan_one о подводных камнях по созданию комфортной городской среды https://colonelcassad.livejournal.com/5777390.html у нас в Севастополе.

Борис, день добрый.

Хочу описать вам картину, напрямую связанную с вашим постом о работе программы «комфортная городская среда в Севастополе». Постоянно сталкиваюсь с тем, что люди не зная происхождения и механизмов подобных программ принимают это за некие позитивные действия власти, мне же, в силу своего положения и рода занятий, известно больше чем обывателю (хотя и далеко не всё), что в корне меняет моё отношение к подобного рода явлениям.

Я работаю дизайнером 20 лет. Живу в Нижнем Новгороде. В силу своих профессиональных навыков и опыта работы имею профессиональный статус, который не позволяет меня игнорировать местной элитке при возникновении вопросов связанных с городским дизайном. Мэром города у нас мой бывший «босс», из компании где я работал. Губером – «варяг», у которого в советниках местная молодёжь, среди которых есть мои знакомые. Они прямо или косвенно дают мне информацию о чиновничьих дизайн-инициативах. По социальному положению я типичный «креакл», по убеждениям коммунист, что ставит меня в довольно специфичное положение обладания информацией из того мира, но оценкой её с совершенно отличным образом от моих коллег.

Это я пишу для вас, что бы обозначить источник своих знаний. Прошу это не выносить никуда.

В случае если возникнет желание в каком то виде опубликовать текст – прошу провести корректуру, поскольку по написанному меня легко вычислить и при желании подвести под статью.

Начну издалека, потому что вся история, она собственно не о дизайне, а о том, как «меняется» российская власть. В капле отражается море, и в данном «дизайн» вопросе видны большие политические тенденции. Совсем не радостные.

До Нижнего явление о котором я пишу дошло за 1-2 года до ЧМ по футболу. Тогда в регионы пошла федеральная программа по благоустройству городов. Крошки со столичного стола, где «благоустройство» бушует с приходом Собянина. Так мы впервые услышали словосочетание «Институт «Стрелка»». Это организация – ключевой игрок в чиновничьих играх в урбанистику. Под чьей крышей она ходит – я не знаю. Просто представляя себе обороты данной организации (это миллиарды рублей), видя размах её деятельности, и материальную базу, которой она обладает – сомневаться что «крыша» это самое минимум уровень федерального министра – не приходится.

Что делал данный «институт» применительно к нашему и другим регионам – он отвечал за архитектурное проектирование будущего городского переустройства. Т.е. разрабатывал дизайн-концепцию, и готовил непосредственные рабочие планы по нему. В реальности разработка концепции это «креативный» труд, который не имеет никаких административных нормативов, и в который легко можно бухнуть любой бюджет, без риска быть спрошенным – почему он столько стоит. Рабочие планы – это по сути прямое указание из каких материалов, и какими технологиями выполнять дизайн-концепции, что на практике приводит к строго определенному выбору подрядчика, «единственного» у кого оказываются нужные материалы и технологии.

Разъясняя совсем просто – «Институт «Стрелка»» это такая «независимая» прокладка между федеральным бюджетом и строительными компаниями аффилированными с высшими чиновниками. Прокладка, обеспечивающая прямое перераспределение федеральных денег в нужные карманы.

Первый этап программы благоустройства провинциальных городов, показал местным властям, как пришедший в их руки вкусный бюджет из Москвы, спокойно утекает сквозь пальцы. В нашем регионе на тот момент, никаких организаций способных не разработать, но продать, проект городского благоустройства – не было. И дело тут не в компетенции исполнителей, а в двух вещах:

А) отсутствие институций под глобальные задачи в виду отсутствия таких задач на местах. Задач таких не было, потому что не было никогда таких бюджетов. Город с развала Союза не ремонтировался. Мы очень бедный миллионик .

Б) Наличие требований к разработчику по сути не относящихся к профессиональной деятельности, а именно – игры в «исследования», когда компания разработчик обязана обосновывать свои проекты через проведенные исследования, социальные, исторические, культурологические. Что сразу отметает все региональные архитектурные компании.

Зато всем этим обладала «Стрелка», которая и «выиграла» государственный тендер на проектирование ВО ВСЕХ провинциальных городах участниках проекта.

Несмотря на то, что в «Стрелке» без всякого сомнения есть профессионалы, и нужно признать за ними пользу от образовательной деятельности (в рамках Москвы), но региональные проекты были сделаны «на от..сь». Совершенно не стесняясь, на главной площади города стоял демо-стенд с планами по благоустройству, в котором грамматические ошибки, были меньшим злом. По мимо этого, там были – нерабочие архитектурные решения (например превращение главной площади города в прогулочный сквер), взятые по копирку из других проектов «специально разработанные» визуализации (в результате чего вместо главного памятника местному писателю на одной из главных площадей была помещена российская императрица. И это не идеологическая диверсия – это просто тупой копи-паст картинки, выдаваемой за проект). И не известно, что страшнее – если бы они всё это реализовали, или что на практике сделали только процентов 10% от проекта.

В чём заключались эти 10% – ремонт фасадов домов центральных улиц города, плитка на главной пешеходной улице города и малые архитектурные формы на ней же (фонтан сделали, но воду подвести не смогли). Всё.

Что бы вы понимали стоимость услуг данной компании, то бюджет в десятку миллионов рублей, там отдают своим бывших сотрудникам, ныне фрилансерам, потому что «Институту» такие суммы не интересны.

Получается что за сумму в не менее 100 млн руб, нашему городу «продали» план по покраске фасадов и дизайну плитки. Плитку в итоге клала московская компания подрядчик. Фасады первый год программы красили москвичи, когда стал прижимать тайминг перед ЧМ по футболу, подключили местных (и кинули их на деньги).

Именно в год ЧМ по футболу, в который у нас обновилась местная власть, чиновниками стали люди, которые поняли – что хотят осваивать эти бюджеты сами. Не только дорогами и канализацией, но и урбанистикой, можно перекладывать в свои карманы гос деньги. Благо люди пришли новые. Новые в плане социальной природы своей. Это уже не кадры старой номенклатуры, это молодые люди, которые в до политической карьере, вполне себе были типичной либеральной предпринимательской «оппозицией», а потом случился карьерный рост и партия «Единая Россия». Openminded people, которые знают как управлять по новому, что на практике привело к тому, что они показали, как пилить по новому. Креативно, ай-тишно, с красивыми презентациями.

Самым большим отличием «новых» от «старых» оказалось, то что «новые» умеют хорошо имитировать полезную деятельность. «Старые» либо вообще не утруждались этим, либо делали это по старинке и получалось плохо. «Новые» вкладывают в имитацию серьёзные усилия, создают и подключают новые ресурсы. И это единственное, что они делают очень хорошо.

Что же изменилось после ЧМ?

В регионе появились свои маленькие «институты Стрелки». Сначала один от губернатора. Потом другой от мэра. Потом еще один от губернатора, потом ещё один от мэра. И на данный момент время – отследить всю структуру т.н. АНО, подвизающихся на ниве городского дизайна и урбанистики – я уже не могу.

Что такое типичная городская АНО, осваивающая городской или региональный бюджет? Это, как правило, молодые люди, в случае городского уровня – бывшие работники коммерческой структуры мэра (городской олигарх). В случае регионального уровня – не менее молодые люди, сумевшие доказать личную преданность губернатору-варягу. Верхушка их рекрутируется из местных «социальных активистов» (ивент-организаторов, блогеров и тп), но тех, кто упорот активизмом искренне, городских сумасшедших, к кормушке не допускают. Берут тех, кто понимает, «как жизнь устроена», и хочет в ней устроиться тоже. Бюджеты творят чудеса, и во вчерашних наркоманах-тусовщиках-хипстерах, прорастают галстуки и лакированные туфли. У некоторых даже в возрасте до 30 лет.

Сейчас область осваивает как минимум две федеральные программы по «благоустройству» (может больше, я знаю только о двух). Одна из них та самая «комфортная городская среда». Для этой программы типичная схема – город или область выставляет тендер на разработку концепции, если тендер городской, то борются мэрские и губерские АНОшки, если областной, то почти без боя бюджет уходит губерским. «Почти» – потому что на вкусные бюджеты продолжают прилетать московские соколы («Стрелка» уже несколько лет не одна такая).

Соответственно реализация проекта мэрской АНО – идёт аффилированным с мэром подрядчикам, с губером – губерским.

Обыватель может задать вопросом – а что плохого то? Делают же в итоге что-то. Давайте посмотрим.

Во первых – а что делают? В рамках «городского благоустройства» вам не будут делать дороги, парковки, капитальный ремонт домов и дворов. Программа этого не предусматривает. Поэтому рядом в вашим разбитым в хлам двором, с машинами припаркованными по ямам и газонам будут делать парк, или сквер. Не новый. В старом попилят деревья, навтыкают новые, положат плитку вместо асфальта, и дорогие новые скамейки и уличные фонари. Если в парке не было коммерческой или муниципальной инфраструктуры, которая бы следила за порядком и сохранностью – её и не появится. Через город скамейки сгниют и завандалят, плитка защербится, фонари начнут гаснуть. И если не будет нового бюджета (а уже понятно, что не будет) то всё это превратится в тыкву за 1-3 года на ваших глазах. Так на моих глазах уже превращается менее чем за год самый громкий городской проект по благоустройству парка.

Ещё раз – самых важных для городской инфраструктуры вопросов в этой программе нет.

Скамейка вместо парковки. Фонарь вместо дороги.

И если вы думаете, что я – то пешеход, меня парковки и дороги мало волнуют – просто вспомните сколько раз в день вы пользуетесь транспортом, частным или общественным, и сколько раз в день парком.

Во-вторых – сам механизм реализации такого «благоустройства» изначально заточен на коррупцию. Вместо того, что бы отдавать деньги имеющимся городским службам, чья деятельность регламентирована и подконтрольна и куда более прозрачна – деньги уходят в компанию прокладку. Это самое чиновничье АНО, где

а) в виду крайне молодого возраста «специалистов» компетенция вызывает большие вопросы (процветает типичный карго-культ западной урбанистики)

б) большой процент затрат заложен на «презентационные» механизмы, т.е. игрушки для «обоснования», а не работы (исследования, презентации и тд)

в) иной механизм тендера подрядчика, априори заточенный на конкретную фирму, с заведомой наценкой стоимости работ и в отличии от городских служб АНО не даёт отчёт, почему в проект заложены именно такие условия.

Вот мы и получим, что на условный миллион рублей, вам вместо 2 парковок, одной транспортной развязки, пешеходного перехода, демонтажа ветхого здания – сделают один красивый парк. На год или два.

И мне кажется должен возникать вопрос – хотим ли мы этого за эти деньги?

Я – не хочу.

(с) stan_one

PS. Касательно нашего случая, будем посмотреть, как оно получится – если выяснятся факты завышения сметы, то это врядли пройдет мимо наших местных общественников (у нас даже мелкие истории такого рода быстро становятся поводом для кампании в СМИ) + у нас по Крыму идут постоянные посадки чиновников, пытающихся запускать руку в бюджет (см. судьба подрядчиков на федеральной трассе "Таврида"). Так что если что-то из того, о чем пишет автор выявится и у нас, то я к этой теме непременно вернусь.

Плюс как раз вчера прочитал, что значительная часть расходов на благоустройство Севастополя идет не из севастопольского, а из московского бюджета, что уже и не удивляет, так как теперь Севастополь от правительства курирует Хуснуллин, работавший ранее под Собяниным.

PS2. Падение Овсянникова продолжается. Мантуров заявил вчера, что Овсянников работать в его министерстве не будет. Прямо таки учебное пособие о том, как уйти от ответственности за серьезные косяки в Севастополе, но угробить карьеру минутной несдержанностью. Считаю, что это вполне можно называть "казус Овсянникова".