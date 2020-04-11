Личное: Собянин проснулся! И Воробьёв тоже встал

11.04.2020, 12:55, Разное

Мэр Москвы Собянин и губернатор Подмосковья Воробьёв одновременно выступили на своих площадках с «радостной» новостью — в столичном регионе вводится пропускной режим.

Всё строительство и благоустройство, включая перекладывание плитки, остановить. Офисы, предприятия, кроме государственных служб и оборонки, закрыть. Каршеринг отменить.



Фото: Соцсети

Всех жителей столицы и области, если хотят выйти, разогнать. Кто хочет выйти — должен получить пропуск.

Слушая эти новости, мне так и хочется сейчас сказать: да неужели? Очухались? Проснулись?! Дошло, наконец, что без Росгвардии на улицах слоняющихся баранов домой не загнать?!

Ну, лучше поздно, чем никогда, да? Особенно, если это «поздно» выглядит так:

Фотографии мне присылают читатели. Так выглядят коридоры больниц. Именно так вчера выглядела и очередь из машин Скорой помощи. А моя любимка, заммэра Москвы, Ракова так вообще заявила, что столичные службы уже на пределе.

Что будет «за пределом»? Узнаем на днях, когда число инфицированных удвоится.

Очевидно, что каникулы, на которых мы сидим уже две недели, совершенно не помогли. Бараны поехали на шашлыки, потом кое-как посидели дома, но уже с этого понедельника никто режим изоляции не соблюдал — работали автомойки, кафешки, люди гуляли.

А почему бы и не гулять? Баран — вольное животное, любит свободу, а дома сидеть ему — ну, совершенно никак!

Видео: Обращение Собянина и Воробьёва.

И Воробьёв, и Собянин нам теперь говорят, что постепенно за неделю введут новые правила.

То есть всю эту неделю, глядя на толпы праздношатающихся, власти не чухались, всю неделю просрали, а теперь собираются просрать и следующую неделю.

Ограничения? Пропускной режим? Да не смешите меня! Заявление о пропуске носит характер простого заявления — баран заявит, что ему надо, на сайте ему автоматически выдадут пропуск!

Чего мы ждём? Хотим, чтобы было как во Франции? В смысле, как в Италии, как в США, где людей уже хоронить не могут?