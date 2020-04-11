 

В мэрии сообщили об онлайн-консультациях для заражённых COVID с лёгкими симптомами

11.04.2020, 12:54, Разное

Дистанционная поддержка ведётся круглосуточно, она запустилась 23 марта. Для получения консультации нужно пройти регистрацию на сайте Департамента здравоохранения. 
“Далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже около 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке. Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом”, – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Её слова приводит оперштаб.
 
Сообщается, что в Центре работают 200 специалистов, получивших сертификаты для работы с пациентами с коронавирусом. Мощностей Центра достаточно для проведения до 4 тысяч консультаций в день.
 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / «Живое» исполнение Григория Лепса в честь 8 марта разочаровало поклонников

08.04 / Мнение: Уничтожение памятника карателям из “Айдара”

08.02 / Технологии: Почему бросить курить не поздно и как тестерон спасает от слабоумия. Последние новости медицины

07.03 / Лера Кудрявцева опубликовала первое фото в купальнике после удаления грудных имплантов

20.03 / Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

20.02 / Саранча-киборг в руках американских военных. Что может пойти не так?

15.02 / Скандалы: Американские СМИ оказались замешаны в лоббировании интересов ПНС

06.04 / Эксперт дала 5 советов родителям по упрощению домашнего обучения

14.02 / В Сети опубликован тизер четвёртого сезона телесериала «Очень странные дела»

27.02 / Samsung показала разобранный смартфон Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска