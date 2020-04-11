В мэрии сообщили об онлайн-консультациях для заражённых COVID с лёгкими симптомами

11.04.2020, 12:54, Разное

Дистанционная поддержка ведётся круглосуточно, она запустилась 23 марта. Для получения консультации нужно пройти регистрацию на сайте Департамента здравоохранения.

“Далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже около 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке. Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом”, – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Её слова приводит оперштаб.



Сообщается, что в Центре работают 200 специалистов, получивших сертификаты для работы с пациентами с коронавирусом. Мощностей Центра достаточно для проведения до 4 тысяч консультаций в день.



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Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!