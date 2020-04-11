 

«Аэрофлот» вывез из Бангкока более 370 российских туристов

11.04.2020, 12:53, Новости дня

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских туристов, застрявших в Таиланде из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, вылетел из Бангкока.

Самолет вылетел из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву в 15.40 (11.40 мск), на рейс были зарегистрированы более 370 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет прибудет сначала в Санкт-Петербург, а затем отправится в Москву.

Регистрация и посадка на рейс была организованной, по подтвержденным спискам Минкомсвязи и госуслуг. Пассажиры рейса получили уведомления через специально созданный Telegram-канал, и на нем же подтверждались окончательные списки пассажиров.

Рейс предназначался для застрявших в Таиланде жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области.

Пассажиры с билетами на ранее отмененные авиарейсы «Аэрофлота» регистрировались на вывозной рейс бесплатно. Москвичи и петербуржцы с обратными билетами иностранных авиакомпаний, чьи рейсы тоже были отменены, приобретали билеты «Аэрофлота» на стойке авиакомпании.

Вывозные рейсы российских авиакомпаний для доставки на Родину застрявших в Таиланде россиян назначены также на 12 апреля (в Красноярск) и 14 апреля (в Красноярск и Новосибирск).

Планируемый на 16 апреля рейс в Казань и Уфу, по данным посольства РФ в Таиланде, пока не подтвержден.

Ранее, 7 апреля, из Таиланда рейсами «Аэрофлота» и S7 были вывезены более 1 тыс. российских туристов, 9 апреля рейс «Аэрофлота» вывез с таиландского острова Пхукет 228 россиян.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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