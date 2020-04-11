Обнаженная Анна Семенович показала дезинфекцию тела в ванной после выхода на улицу

11.04.2020, 12:53, Разное

Российская знаменитая певица Анна Семенович порадовала собственных поклонников не только постами о физкультуре или рецептах кулинарных блюд. Она показалась перед фанатами в обнаженном виде в ванной, продемонстрировав, как дезинфицирует свое тело в условиях самоизоляции после посещения улицы.

Известная исполнительница обнародовала в личном микроблоге видеоролик провокационного характера, где позирует оголенной в ванной. При этом отечественная звезда скрыла свои пышные формы. По словам Анны Семенович, теперь в условиях коронавируса ей приходится после возвращения с улицы обратно домой выполнять полную дезинфекцию, набирать ванну воды с солью, мылом и содой. В кадре видно, что звезда продемонстрировала фолловерам только плечи и лицо.

Некоторые комментаторы обратили особое внимание не на данную рекомендацию на карантине, а внешний вид Анны Семенович. По их мнению, она будто бы заметно изменилась. «Вы как-то опухли», – заметил один из подписчиков. Другие просто попросили опустить видеокамеру, надеясь увидеть грудь популярной исполнительницы.