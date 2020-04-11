Вера Брежнева о том, как у них с Константином Меладзе проходит карантин: “Какие ссоры, у нас страсть!”

11.04.2020, 12:50, Разное

Вера Брежнева, как и большинство людей планеты, в данный момент находится в режиме самоизоляции вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой. Несколько часов назад на YouTube появился выпуск шоу “СЛАВА+” от Люкс ФМ с участием певицы, в котором она рассказала много интересного. Сперва ведущий спросил Веру, как она проводит время на карантине.

Я отношусь к карантину очень серьезно, я на нем уже давно, четвертую неделю. Первую неделю я просто отсыпалась после тура по Америке. Вторую неделю я уже начала понимать, что что-то не так и мой организм требует: “Давай пойдем куда-то, давай-давай”. И я начала сходить с ума, так что вторая неделя, наверное, была для меня самой сложной, когда мне нужно было привыкнуть к тому, что я нахожусь не просто в одном городе, а в одном помещении. Но ломка потом прошла, и сейчас я просто наслаждаюсь происходящим. Я хозяюшка – готовлю, прибираюсь и так далее.

Далее телеведущий напомнил о подмеченных последствиях карантина в Китае, когда после окончания самоизоляции многие пары подали заявления о разводе. Он спросил Веру, как обстоят дела у них с Константином в этом отношении.

Я могу открыть маленький секрет: это была мечта Константина – быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив, Сара счастлива. Соня, к сожалению, осталась в Америке – не успела прилететь, училась до последнего в университете, у них позже объявили карантин. Но у меня такая счастливая семья, что… И вообще, мы – грузин и украинка – какие ссоры! У нас страсть! И еще я хочу сказать, мне очень повезло: дочка занимается онлайн, с понедельника по пятницу с утра до вечера учится, а муж на верхнем этаже сидит в студии и работает, а я… готовлю котлеты, прибираюсь, тренируюсь, провожу прямые эфиры в своем @vbdiary. И потом мы встречаемся на обеде, и как будто не виделись полдня (смеется). Но понятно, что у нас пространство побольше, поэтому легче.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)1 Апр 2020 в 5:26 PDT

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)19 Мар 2020 в 9:09 PDT

Завершила интервью Вера полезными советами о том, как не поправиться на карантине – в условиях постоянного доступа к холодильнику и отсутствия спортзала.

Нужно стараться не заходить на кухню лишний раз. Я, например, тренируюсь – через день, и каждый день стараюсь ходить. Также у меня режим – трехразовое питание, я не перекусываю. И еще я не заказываю домой и не покупаю сама ту еду, которая может привести к набору веса. Ее дома просто нет, и все мои близкие очень страдают.