Украинские морпехи провели учения в акватории Черного моря

11.04.2020, 12:48, Новости дня

Подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба генерального штаба ВСУ.

В сообщении в официальном Facebook генштаба ВСУ указывается, что «в акватории Черного моря с помощью судна «Шостка» была обеспечена высадка подразделений морской пехоты».

«Получив соответствующее задание, «Шостка» осуществила переход морем в заданный район Черного моря. Экипажем судна была организована высадка личного состава десанта, который доставили на необорудованный берег (…) скоростными катерами типа Willard. Мероприятие состоялось в соответствии с планом боевой подготовки ВМС ВСУ», – сообщила пресс-служба.

В ходе учений морские пехотинцы, кроме прочего, провели боевые стрельбы по подвижным целям, «поставленные задачи моряки выполнили успешно».

Ранее власти Украины решили не проводить международные учения из-за пандемии коронавируса. В четверг пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила о переносе на неопределенный срок целого ряда многонациональных военных учений, которые планировались на территории Украины, передает ТАСС.

В 2020 году в стране были запланированы украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

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