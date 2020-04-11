Кроссовер Chevrolet Traverse выйдет в 2021 году

11.04.2020, 12:40, Новости дня

Новый американский кроссовер Chevrolet Traverse поступит в продажу в 2021 году.

Напомним, изначально производитель анонсировал, что старт продаж состоится до конца нынешнего года, однако планы пришлось перестроить из-за сложной обстановки с коронавирусом. Эксперты предполагают, что новая модель получил ряд улучшенных опций безопасности. Кроме того, кроссовер имеет модернизированный дизайн кузова, а также усовершенствованные мультимедийные опции.

Кроме того, технические параметры останутся прежними и никаких радикальных мер в данном направлении не предвидится. Предполагается, что новинка получит 3,6-литровый бензиновый мотор, а также 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.