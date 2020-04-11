Renault осенью представит новый электрокар

11.04.2020, 12:40, Новости дня

Французский автомобильный гигант Renault намерен осенью представить публике собственный электрокар.

Известно, что модель получит вид кроссовера, что позволит максимально повысить интерес к транспортному средству. Инженеры использовали новейшую платформу CMF-EV, предусматривающую исключительно электрическое исполнение техники. Эксперты прогнозируют, что новый французский кроссовер на электротяге появится в продаже уже к весне нынешнего года.

Ориентировочный запас хода составит около 700 километров, а мощность электрического агрегата 217 л.с. Остальные характеристики и подробности о готовящейся новинке пока удерживаются в тайне от публики и будут известны несколько позже.