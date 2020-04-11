 

Renault осенью представит новый электрокар

11.04.2020, 12:40, Новости дня

Французский автомобильный гигант Renault намерен осенью представить публике собственный электрокар.

Известно, что модель получит вид кроссовера, что позволит максимально повысить интерес к транспортному средству. Инженеры использовали новейшую платформу CMF-EV, предусматривающую исключительно электрическое исполнение техники. Эксперты прогнозируют, что новый французский кроссовер на электротяге появится в продаже уже к весне нынешнего года.

Ориентировочный запас хода составит около 700 километров, а мощность электрического агрегата 217 л.с. Остальные характеристики и подробности о готовящейся новинке пока удерживаются в тайне от публики и будут известны несколько позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Лукашенко и Путин согласовали цены на нефть и газ

09.02 / Украинцев младше 20 лет не будут принудительно призывать в армию

11.02 / Владелец одного из самых опасных доменов продаёт его за $1,7 миллиона

20.02 / Путин описал свою жизнь словами «очень хорошо»

18.02 / Для студента Андрея Баршая запросили 3,5 года колонии по “московскому делу”

20.02 / В Дании шестерых россиян арестовали за контрабанду 100 килограммов кокаина

31.03 / Убийство в доме Кожары. На одежде жены экс-министра найдены следы выстрела – “Слідство.інфо”

06.02 / США: Трамп оправдан, импичмент провалился

08.04 / Коронавирус: словацкое «чудо» и чешская модель 

26.03 / Дипломантами олимпиады «Я – профессионал» стали 3,7 тыс. студентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска