 

Бренд Haval анонсировала новый Haval H5 для России

11.04.2020, 12:40, Новости дня

Китайская компания Haval сообщила о старте серийного производства внедорожников Haval H5 на предприятии в Тульской области.

Вместе с тем новая модель является преемником для устаревшей версии Great Wall Hover H5. В свою очередь, автомобиль получил достаточно современный дизайн, а также новые опции, отсутствующие у предшествующего поколения внедорожника. Под капотом новинки установили 2-литровый бензиновый мотор с турбиной на 177 л.с. мощности в максимальной комплектации.

Независимо от модификации, внедорожник доступен исключительно с механической трансмиссией, а также с полным приводом. В дальнейшем ожидает обновления и полноразмерный внедорожник Haval H9, который сможет удивить своими характеристиками.



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