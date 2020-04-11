Охлобыстин: «Коронавирус у дочери не подтвержден результатами двух тестов»

11.04.2020, 12:30, Разное

Российский актер Иван Охлобыстин опроверг данные об обнаружении коронавируса у его дочери Анфисы. Нет опасной инфекции и у остальных членов его семьи, рассказал многодетный отец .

Свои опасения по поводу вероятного инфицирования она высказала ранее в Instagram. Теперь можно немного успокоиться, хотя все остаются на домашнем карантине. «Еще недельку помедитировать», по словам Охлобыстина, придется всем его близким. Знаменитый «доктор Быков», так стали в шутку называть успешного актера, сценариста и режиссера после выхода популярного сериала «Интерны», считает карантин возможностью остановиться и подумать над вопросом, «куда несешься по жизни?» Он уверен, что выйти из временной изоляции все должны «людьми Икс».

Иван Охлобыстин не сообщил, заняты ли его близкие такими рассуждениями, но круг их увлечений достаточно широк. Ими уже прочитано столько, что раньше читалось за год, они играют в компьютерные игры, предпочитая логические, или занимаются на тренажерах. Родственники актера также увлечены приготовлением постных блюд. В большой и дружной семье всегда есть чем заняться, а скучать — не приходится.