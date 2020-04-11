 

Умный дозатор Xiaomi за 211$ нагревает воду за 1 секунду

11.04.2020, 12:30, Разное

Сотрудники фирмы Xiaomi презентовали умный дозатор горячей воды YSIHD за 211 американских долларов. Новое изобретение нагревает воду всего за одну секунду.
Температуру воды на смарт-дозаторе Xiaomi можно отрегулировать в случае необходимости, помимо того, он взаимодействует с фирменной программой умного дома китайской корпорации, благодаря которой пользователи имеют возможность полноценно контролировать качество жидкости. Уровень стерилизации составляет почти 100%, что позволяет ликвидировать распространение микробов в резервуаре. Аппарат служит как водоочиститель, применяющий в работе трехслойный механизм фильтрации обратного осмоса и ультрафиолетовую систему стерилизации.

Равномерный распределение тепла обеспечивает система нагрева пленок из диатомовой земли и почти моментальное увеличение температуры. В это же время разработанная на платформе ИИ технология SensorLess в автоматическом режиме изменяет отклонения в температуре, спровоцированные окружающей средой. Продажи Xiaomi YSIHWD начнутся в начале мая.



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