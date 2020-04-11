В Италии мафия стала помогать людям, оставшимся без заработка из-за карантина

11.04.2020, 12:23, Новости дня

В Италии представители мафиозных кланов стали оказывать поддержку людям, которые остались без доходов на время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Они доставляют товары первой необходимости итальянцам в особо пострадавших от эпидемии бедных южных регионах страны – Кампании, Калабрии, Сицилии, Апулии.

Многие итальянцы работают в сфере “серой экономики”, а потому не получают никакой зарплаты уже больше месяца – со времени введения карантина. Правительство выдает таким людям так называемые торговые ваучеры.

Правоохранители считают, что если государство в ближайшее время не вмешается в ситуацию, мафия возьмет ситуацию под свой контроль, в том числе, будет вербовать все больше людей.

Мафиозные боссы считают свои города своей вотчиной, заявил следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.

По его словам, в глазах людей босс мафии, который стучит в дверь и предлагает бесплатную еду, – герой. И он знает, что может рассчитывать на поддержку этих семей в случае необходимости: например, когда мафия будет спонсировать какого-то политика на выборах, а он потом будет продвигать их преступные интересы.

Италия на третьем месте по распространению инфекции – в стране заразилось более 147 тыс. граждан.

С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.

Жителям разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, общее количество инфицированных в мире составило почти 1,7 млн, из них более 376 тыс. вылечились, а более 102 тыс. умерли.