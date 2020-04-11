Летальность в Украине от COVID-19 составляет 2,9% – Ляшко

11.04.2020, 12:23, Новости дня

В число новых выявленных случаев COVID-19 в Украине входят 18 детей. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 163 детей.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве – 48, в Житомирской области (45), в Винницкой (40) и Черновицкой (39).

Всего с начала вспышки болезни госпитализованы 1017 человек, к аппаратам искусственного дыхания подключены 45 человек.

По словам Ляшко, сейчас по всей стране задействованы 8% аппаратов ИВЛ.

Летальность в Украине от COVID-19 на данный момент составляет 2,9%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее количество инфицированных составило 2511. Всего с начала вспышки зафиксировано 73 летальных исхода.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 163 детей.