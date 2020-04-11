Разгон студентов на Евромайдане. Завершено следствие в отношении двух офицеров МВД

11.04.2020, 12:23, Новости дня

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в двух уголовных производствах относительно двух офицеров Министерства внутренних дел Украины в связи с разгоном участников Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Об этом 11 апреля сообщил Офис генерального прокурора.

Экс-заместителю начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве и бывшему заместителю начальника управления – начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного главка инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний граждан.

В результате их действий сотрудники спецподразделения “Беркут” и внутренних войск “вытеснили около 300 протестующих за пределы Майдана Незалежности, чем нарушили их конституционное право на мирные безоружные собрания и митинги”, сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Действия двух бывших руководителей подразделений МВД квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 41 (выполнение преступного приказа или распоряжения), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины. Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

В ночь на 30 ноября 2013 года “Беркут” жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Пока нет ни одного приговора тем, кому предъявлено обвинение по делу о разгоне акции студентов на Майдане в ноябре 2013 года. Среди обвиняемых – бывший глава КГГА Александр Попов, четырех командира “Беркута” и руководители столичного главка милиции.

Замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВДУ в Киеве подозрение по этому делу было объявлено 20 марта 2020 года.