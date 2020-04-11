 

Водителя маршрутки, отказавшего ветерану АТО в бесплатном проезде, поставили на колени

11.04.2020, 12:20, Новости дня

В Сети появились кадры, снятые во время "воспитательной беседы" с водителем маршрутки, состоявшейся в минувший четверг, 9 апреля, в городе Николаеве, расположенном на юге Украины.

 

Как сообщают местные СМИ, эта история началась с того, что водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти бывшего военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, получившего ранение и льготный статус ветерана боевых действий в ходе так называемой Антитеррористической операции против Луганска и Донецка.

Между мужчинами возник конфликт и водитель выставил 25-летнего оппонента из салона, после чего якобы побил его и уехал. При этом впоследствии водитель маршрутки утверждал, что экс-военнослужащий находился в состоянии опьянения и сам спровоцировал потасовку.

Ветеран АТО обратился в полицию и стражи порядка приступили к расследованию обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство", предусматривающего наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

После того, как ситуация получила широкое освещение в социальных сетях, группа единомышленников решила самостоятельно наказать водителя и заставила мужчину опуститься на колени. Судя по видео, в тот момент в непосредственной близости от места событий находились полицейские, никак не вмешавшиеся в происходящее.



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