“Вектор” рассказал об испытании вакцины и премиях

11.04.2020, 12:20, Новости дня

Генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Как пояснил Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 2" на телеканале "Россия-1", уже подготовлены списки 60 добровольцев для клинических испытаний препарата.

"В том числе есть желающие среди самих разработчиков вакцин, поскольку они уверены в их эффективности и безопасности", — пояснил Максютов.

В качестве примера он привел главного разработчика Ильназа Иматдинова. Заявки на участие в эксперименте поступают как от жителей Новосибирской области, так и всей России.

По планам "Вектора", добавил Максютов, доклинические исследования вакцины намечено завершить 22 июня, а клинические начать 29 июня этого года.

Успехи в создании вакцины против новой коронавирусной инфекции поощряются премиями, рассказал гендиректор центра "Вектор".

"К окладу добавляются стимулирующие премии. Начиная с января, когда мы начали активно работать по противодействию, сотрудники получают премии в несколько сотен тысяч рублей", — пояснил Максютов в фильме "Опасный вирус-2".

В РФ зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает портал стопкоронавирус.рф.