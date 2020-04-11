“Барселона” и “Реал” серьезно пострадали из-за отмены Международного кубка чемпионов

11.04.2020, 12:20, Новости дня

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" продолжают терпеть убытки из-за пандемии коронавируса. На этот раз гранды мирового футбола пострадали от отмены Международного кубка чемпионов, который должен был пройти летом 2020 года.

По информации испанского издания Marca, "сливочные" и "сине-гранатовые" потеряют по 18 миллионов евро из-за отказа организаторов турнира проводить соревнования. "Реал" и "Барселона" должны были сыграть между собой на новой арене в Лас-Вегасе в рамках Международного кубка чемпионов.

Напомним, что ранее организаторы летнего товарищеского турнира объявили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.