Мнение: Героини Меча и Магии

11.04.2020, 12:15, Разное

Вот этот день и настал. Впервые за долгие годы меня распирает гордость за отечественный игропром: я вижу на мониторе не привычного «крепенького середнячка», а самый настоящий шедевр, достойный торжественного занесения на доску славы игрового почёта.

Речь идёт о «Героинях Меча и Магии» за авторством нашего старого знакомого, блогера kirillkrm, на литстримы которого я раньше ссылался. Если вы готовы потратить 20 часов карантина на чистое удовольствие, сразу открывайте «Стим» и ставьте игру. Пока что 98% игроков выдали «Героиням» положительные отзывы, и я этому совершенно не удивлён.

https://store.steampowered.com/app/1212400/Heroines_of_Swords__Spells/

Как это часто бывает с шедеврами, сложно сказать, на что именно «Героини» похожи. Формально это JRPG, японская ролевая игра. Мы управляем классической партией — командой из четырёх девушек, которые попадают в приключения подобно своим коллегам из «Фаллаута», «Врат Бальдура» или, если угодно, «Эпохи Драконов». Я перечислил сейчас старые игры, однако «Героини» сделаны на ещё более примитивном движке — двухмерная графика «Героинь» вполне органично смотрелась бы в начале девяностых, если бы только компьютеры тех лет позволяли играть в современном высоком разрешении. По духу Героини ближе всего к весёлому русскому игропрому ельцинских времён, а по игровой вселенной — к любимому всеми «Ведьмаку».

Так как это инди-проект, который Кирилл Пестряков делал с помощью очень небольшой команды, ждать от него масштаба было бы странно. Высший балл «Героини» от меня получают не за приятную графику, не за тщательную проработку деталей, не за геймлей и не за игровой баланс. Отдельно отмечу только квесты, которые сделаны на удивление правильно: так, что их можно решить несколькими способами, причём каждый способ будет понятен и логичен.

Вместе с тем всё вышеперечисленное, — геймплей, баланс, графика, — не являются чем-то особенно редким в современных играх. В разряд современного искусства «Героинь» переводят… тексты. Те самые диалоги героев, реплики мобов и описания квестов, которые в обычных RPG игроки просто проматывают, воспринимая их как нудный и натужный антураж.

Конечно, тексты хороши во многих играх: начав со старого «Адвента» 1975 года, я могу составить длинный список примеров отличной работы сценаристов. Те же «Космические рейнджеры», например, вполне достойны получить от требовательного меня 9 из 10 за свой квестовый набор. «Героини», однако, это уже другой уровень, это настоящее писательское мастерство. Тут, пожалуй, не хватит и 10 из 10, тут уже придётся рисовать новые отметки на шкале. Я всё ждал и надеялся, когда же отечественные мастера пера направят свои таланты в игровую индустрию. Теперь моё ожидание вознаграждено.

Не знаю, взлетит ли игра в «Стиме». Надеюсь, что да, потому что я однозначно ожидаю от kirillkrm новых игр. Поправьте меня, если я что-то пропустил, но пока что «Героини» кажутся мне лучшим из всего, что выпустил российский игропром за последнее десятилетие. К сожалению, широкая публика далеко не всегда оценивает игры сразу — особенно, когда речь идёт о небольших «несерьёзных» инди-проектах, которые теряются в тени мастодонтов с бюджетами в сотни миллионов долларов.

В качестве завершающей морали замечу, что и другим талантливым людям никто не мешает хоть завтра начинать ваять собственные нетленки. «RPG мейкер», в котором Кирилл Пестряков делал «Героинь», стоит несколько тысяч рублей. Научиться делать в нём игры можно за пару месяцев. Как видите, столь скромного инструментария вполне достаточно, чтобы создать за 3-4 года великолепную, мирового уровня игру.