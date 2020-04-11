Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

11.04.2020, 12:09, Разное

Эксперты рассказали о регионах России, где на 11 апреля не диагностировали ни одного случая заражения коронавирусом. Всего их насчитывается три, при этом в одной из областей носителем COVID-19 являлся единственный человек, но и он успешно вылечился.

На 11 апреля коронавирусная инфекция обошла стороной Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республику Алтай. В Магаданской области ранее сообщали об одном человеке с COVID-19, но на сегодняшний день он им переболел, а новых случаев медики не установили. Всего коронавирус был обнаружен в 82 регионах РФ из 85.

Правительственный штаб РФ по борьбе с коронавирусом ранее сообщал, что в стране COVID-19 обнаружен у 11,9 тысячи граждан, 790 человек успешно вылечились, для 94 заражение закончилось летальным исходом.