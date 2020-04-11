Виктора Сухорукова расстроили похороны актрисы Инны Макаровой

11.04.2020, 12:09, Разное

Российский артист Виктор Сухоруков разочарован, как сейчас проводят в последний путь некоторых актеров. В частности, он сказал, что его коллегу Инну Макарову проводили в последний путь только несколько десятков человек.

Виктор Сухоруков напомнил всем, как осуществлялись похороны отечественной актрисы Инны Макаровой, которая хорошо известна телезрителям по кинокартине «Девчата». В связи с распространением пандемии коронавируса с ней пришли проститься всего лишь несколько десятков человек.

Похожая ситуация происходила с драматургом Леонидом Зориным, который умер в последний день марта в 95-летнем возрасте. «Великие уходят, им бы последний путь устелить цветами», – заявил актер, отметив также, что Инну Макарову увезли из больницы без какой-либо торжественной церемонии прощания. Российский артист добавил, что в настоящий момент его современники противодействуют заражению коронавирусом, как было два столетия назад во времена поэта и писателя А. С. Пушкина, когда буйствовала холера. При этом Сухоруков не видит в происходящем чего-либо страшного, главное, чтобы в дальнейшем на Землю не обрушилось нечто более опасное.

Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет. Она являлась первой супругой режиссера Сергея Бондарчука. В конце 40-х годов актриса обзавелась ордером на квартиру, тогда же ей вручили престижную на то время Сталинскую премию. В фильме «Молодая гвардия» она предстала перед зрителями в образе Любови Шевцовой, но наиболее запомнилась по съемкам в комедийной драме «Девчата».