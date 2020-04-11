 

Украинские пограничники задержали нарушителей карантина, пытавшихся выехать в Россию

11.04.2020, 12:00, Новости дня

На Украине задержали двух мужчин, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию. Как пишут «Вести», пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».


Reuters

Двух украинцев, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию, задержали пограничники. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

Известно, что нарушителей задержали в Гоптовке в Харьковской области. Пограничники отметили, что у мужчин ещё не истёк срок пребывания в самоизоляции, на который они добровольно согласились 28 марта и 7 апреля.

В ведомстве отметили, что такие случаи не редкость — аналогичные нарушения уже фиксировали в Одесской и Львовской областях.

По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».



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