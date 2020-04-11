 

Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы

11.04.2020, 11:54, Разное

Всего год назад артисты сообщили неожиданную новость о грядущей свадьбе. Они рассказали всем свою красивую историю любви: после 27 лет близкой дружбы Юлиан наконец понял, что испытывает к Анастасии гораздо большее чувство. Он начал оказывать ей знаки внимания, а после, набравшись храбрости, сделал предложение прямо за сценой. 

“Я так опешила, что чуть все слова не забыла”, – делилась своими эмоциями певица. 

Но еще тогда супруги сообщали, что в их отношениях не царит идиллия. Анастасия жаловалась на свой характер и говорила, что может закатить скандал из-за любой мелочи, а когда успокаивается, ей становиться стыдно за свои слова и действия. Супруг никак не реагирует на выпады артистки, от чего она сразу успокаивается и предлагает мириться. 

В этот раз, судя по всему, молчать Юлиан не стал. Он рассказал в студии программы “Андрей Малахов. Прямой эфир” о том, что уже месяц не живет с женой вместе. Такое решение они приняли после очередной ссоры и мириться, как утверждает певец, не собираются. 

“Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод. Мои родители знают об этом, они жутко расстроены. Я все еще люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас” – комментирует он ситуацию изданию StarHit.

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Публикация от Анастасия (@anastasiiamintskovskaia) 30 Мар 2019 в 4:58 PDT

Для Анастасии это восьмой по счету брак. Певице не очень везло в любви, но она не теряла оптимистичного настроя и каждый раз с надеждой шла к алтарю. Юлиан же женился впервые. Он признавался, что очень долго не мог найти девушку, ради которой отважится на такой решительный шаг.

Когда произойдет развод – неизвестно, поскольку сейчас все загсы не принимают заявления о расторжении брака.



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