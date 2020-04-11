Михаил Мурашко: «Чеснок, лимон и имбирь не так эффективны по сравнению с противовирусными препаратами»

11.04.2020, 11:53, Разное

Имбирь, лимон и чеснок способны оказывать воздействие на общее состояние иммунитета, но по собственной эффективности не находятся в одном ряду с противовирусными лекарствами. Такое заявление сделал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам отечественного министра, РФ может являться одним из государств, у которых имеется довольно существенный ассортимент препаратов против коронавируса, а лекарства российского производства, повышающие уровень интерферона, можно применять в процессе профилактики и лечения легких форм инфекции Covid-19. Не согласен Михаил Мурашко с тем, что отлично помогают в борьбе с пневмонией чеснок, имбирь и лимон, которые нельзя сопоставить с эффективными медицинскими препаратами.

Министр здравоохранения РФ напомнил, что симптомы коронавируса напоминают признаки обычных респираторных заболеваний, но развитие и течение недугов существенно отличаются. Чиновник добавил, что если потерпевший на протяжении первых трех дней ничего не делает для улучшения собственного самочувствия, то риски осложнения значительно увеличиваются.

Лечение обязан назначить только специалист, заметил Мурашко, и он имеет право рекомендовать определенные лекарственные средства для профилактики. Некоторые из них могут дискретно принимать для «перевода» болезни в легкую форму с ослаблением сопутствующих симптомов. Как правило, это иммуностимулирующие препараты, но перед их потреблением необходимо посоветоваться с медиком.

На территории РФ по состоянию на 11 апреля количество подхвативших коронавирус возросло на 1,6 тысячи человек, всего таковых 13,5 тысячи в 82 регионах государства. Выздороветь при этом удалось 1045 гражданам.