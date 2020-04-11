 

Американский сенатор предложил «наказать» Китай за коронавирус

11.04.2020, 11:48, Новости дня

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Китай ответственен за смерти американцев из-за коронавируса и за безработицу.

Грэм сообщил в эфире Fox News, что «пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения», и «это уже третья болезнь из Китая», передает РИА «Новости».

Он указал, что США должны «заставить Китай изменить свое поведение».

«И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!», – добавил сенатор.

По его мнению, КНР нужно наказать так сурово, чтобы это сдерживало его в будущем.

Ранее сообщалось, что в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 500 тыс. человек, погибли более 18 тыс. человек. Таким образом, США на данный момент находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом и на втором после Италии по количеству смертей.

Власти США ожидают, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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