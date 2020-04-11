 

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

11.04.2020, 11:48, Новости дня

Количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции», – добавил представитель ведомства.

В Росгвардии отметили, что правоохранители в ходе профилактических акций будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и не прочувствовали полноту введенных из-за ситуации с распространением коронавируса мер, у граждан нет общего осмысления ситуации.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Болгария может замедлить темпы перехода на евро

04.02 / В РФ подорожали китайские автомобили

26.02 / Компанию Ахметова не заинтересовало предложение Зеленского о приватизации неприбыльных шахт

12.02 / CGTN – сверхурочно и сообща — китайские фабрики срочно отшивают защитные костюмы

23.02 / У тех, кто находится на обсервации в Новых Санжарах, не выявили признаков болезни – Минздрав

07.02 / Мнения: Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

11.04 / Кроссовер Chevrolet Traverse выйдет в 2021 году

27.02 / Из русской версии мультфильма «Вперед» вырезали упоминание о циклопе-лесбиянке

12.02 / В Амурской области грузовой поезд сошел с рельсов

08.04 / Срочно требуются супергерои: стации переливания крови просят помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска