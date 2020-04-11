В Москве увеличено число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса
11.04.2020, 11:48, Новости дня
Количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.
«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции», – добавил представитель ведомства.
В Росгвардии отметили, что правоохранители в ходе профилактических акций будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и не прочувствовали полноту введенных из-за ситуации с распространением коронавируса мер, у граждан нет общего осмысления ситуации.
За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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