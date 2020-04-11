Врачи предупредили о высоком риске осложнений у перенесших COVID-19 в тяжёлой форме

11.04.2020, 11:39, Разное

Эксперты считают, что у пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и проходили лечение в реанимации, высок риск развития долгосрочных осложнений: как физических, так и психических. Разбираемся, что такое синдром «после интенсивной терапии».

Реанимация и ИВЛ часто нужны пациентам с COVID-19

Большинство пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 переносит болезнь в легкой форме. Но части них требуется интенсивная терапия, включая длительную искусственную вентиляцию легких: таких больных от 5% до 10%. Из госпитализированных пациентов в реанимацию попадают до 30%.

При тяжелом течении COVID-19 пациенты с затруднением дыхания проводят в палате интенсивной терапии от 5 до 8 дней. При остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) пребывание в реанимации составляет от 8 до 12 дней. Это тяжелое состояние, которое проявляется тяжелым отеком легких и дыхательной недостаточностью, развивается у 70-85% пациентов реанимации при COVID-19, согласно CDC.

Пребывание в реанимации не всегда проходит бесследно

Длительные исследования состояния пациентов, которые перенесли COVID-19, еще не проведены: для этого просто не было достаточно времени. Но и без долгосрочных результатов наблюдений у исследователей есть повод волноваться за состояние пациентов, которые прошли через палату интенсивной терапии.

«Мы понимаем, что люди, которые перенесли ОРДС, могут столкнуться с комплексом проблем – тревожностью, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и даже нарушением когнитивных функций – после выхода из критического состояния», – рассказала в статье в The New York Times реаниматолог Даниела Ламас (Daniela J. Lamas).

В 2017 году Torax опубликовал исследование, которое показало, что у пациентов, перенесших ОРДС, могут развиваться физические, психические и когнитивные нарушения, сохраняющиеся всю жизнь.

Синдром «после интенсивной терапии»

Описанные выше нарушения, которые развиваются у бывших пациентов реанимации, вписываются в картину синдрома «после интенсивной терапии» или ПИТ-синдрома. Это состояние обычно связывают с длительным постельным режимом и агрессивным лечением.

«Тяжелая дыхательная недостаточность может вызывать тревожность и спутанность мышления у пациентов, что может приводить к стрессу у членов семьи», – указывает клинический психолог Мэган Хоуси (Megan Hosey) на связь реанимации при COVID-19 с последующими нарушениями здоровья.

Проявления ПИТ-синдрома можно сгруппировать следующим образом:

Физические ограничения. Иногда после интенсивной терапии люди не могут вернуться на работу или испытывают затруднения в выполнении рутинных дел.

Когнитивные нарушения. После реанимации люди могут столкнуться с ухудшением памяти, сложностью в принятии решений.

Психические проблемы. К ним относят посттравматический стрессовый синдром, депрессию, бессонницу и тревожность.

Сопутствующие заболевания. После лечения в реанимации могут обостриться или появиться хронические заболевания.

В профилактике ПИТ-синдрома инициатива должна принадлежать врачу: ни у пациента, ни у его близких практически нет возможности бороться с ним.

Пациенты палаты интенсивной терапии нуждаются в «людях вокруг них, чтобы те ориентировали их, направляли их, трогали их, смотрели им в глаза, помогали им понять, что происходит. Но именно это пациенты с COVID не получают, потому что они изолированы», – рассказал NBC доктор Уэсли Эли (Wesley Ely), профессор Университета Вандербильта, реаниматолог.

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