Выяснилось, кто подарил 99-летней труженице тыла к 9 Мая просроченные консервы и старый чай

11.04.2020, 11:37, Новости дня

Магнитогорские депутаты вручили ветеранам Великой Отечественной войны подарки к 75-летию Великой Победы – просроченные сухие пайки и поздравительную «бумагу».

В Магнитогорске разрешился крупный разгоравшийся скандал. Местных депутатов упрекнули в том, что они дарят ветеранам Великой Отечественной войны издевательские подарки к 75-летию Великой Победы – просроченные сухие пайки и поздравительную «бумагу».

Скандал раскрутился с публикации издания «Подъем». Жительница Магнитогорска поведала журналистам, что ее бабушке, 99-летней труженице тыла Алевтине Александровне, доставили на дом юбилейную медаль, которую она не могла получить на официальном приеме у губернатора.

Но труженицу тыла решили не только порадовать наградой, но и угостить просроченным пайком. Пенсионерка получила чай, выпущенный шесть лет назад, а также консервы – срок их изготовлены был от двух до четырех лет назад. Паек сопроводили «поздравительной бумагой» от депутата законодательного собрания Челябинской области Владимира Дремова.

«Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Она отдельно от нас живет, в среду пришли и это все увидели», – сказала тогда внучка пенсионерки.

В мэрии города сообщили, что не дарят ветеранам продукты и это, видимо, депутаты сами решили добавить продукты к медали по собственному почину. «Сейчас разберутся, извинятся. Извинимся в любом случае, это даже не обсуждается», – сообщили представители городской власти.

Ситуацию прояснил «Российской газете» депутат Владимир Дремов. Он объявил, что ни он, ни коллеги продуктов труженице тыла не дарили. По его словам, пенсионерке, кроме медали, вручили лишь теплый плед в подарок.

Дремов сообщил, что продукты принесла соседка Алевтины Александровны, которая хотел помочь пожилой женщине, но не проверила сроки годности продуктов.

«Я извинился за соседку перед Алевтиной Александровной и ее родственниками, приобрел и подарил ей набор сертифицированных продуктов», – заявил депутат.

Дремов утверждает, что внучка труженицы тыла уже извинилась по телефону и заявила, что претензий к депутатам не имеет.

Напомним, что в марте 2020 года в Кургане местный депутат должен был лично вручить 90-летнему ветерану медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», но не пришел.

Также в марте глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин подарил четырем ветеранам Уральского добровольческого танкового корпуса из Екатеринбурга внедорожники Chevrolet Niva.